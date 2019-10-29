Риски есть: Арахамия рассказал об отводе сил

Опасения, что разведение войск в Золотом (Луганская обл.) может пойти не по плану и незаконные вооруженные формирования могут занять наши территории, существуют. Но риск, на который идет официальный Киев, – контролируемый. Об этом рассказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передают «Комментарии».

«Во-первых, разведение будет проходить таким образом, чтобы за 15 минут на те же самые позиции могла вернуться пехота и в течение 45 минут – техника. Это более-менее контролируемый риск. Также за этим следят международные наблюдатели и, если будут попытки прекратить разведение или как-то сопротивляться – все это будет зафиксировано», – сказал Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что разведение войск – последний блок, отделяющий от «нормандских переговоров».

«Сейчас с помощью Франции и Германии была разработана дорожная карта, которая должна привести к нормандским переговорам. Никаких дополнительных условий там не было. Все условия будут выполнены, если успешно завершится разведения войск и нужна будет встреча в нормандском формате», – резюмировал Арахамия.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Позднее эту информацию подтвердили в штабе ООС.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: