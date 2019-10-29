В Донецкой области долги по зарплате увеличились до 597,6 млн грн

На Донетчине задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2019 года составила в области 597,6 млн грн, или 19% всех долгов по ее выплате в Украине (3 млрд 141,1 млн грн)*. В течение сентября 2019 года сумма долга по зарплате увеличилась на 14,3% (на 74,8 млн грн), а по сравнению с 1 января 2019 года – на 27,9% (130,3 млн грн). Об этом сегодня, 29 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По данным ведомства, невыплаченная зарплата эквивалентна 13,6% фонда оплаты труда, начисленного за сентябрь (в среднем по Украине – 3,9%).

Так, задолженность на экономически активных предприятиях области составила на 1 октября 2019 года 548,5 млн грн, или 91,8% всех долгов. Это на 16% больше, чем было на 1 сентября, и на 34% больше по сравнению с 1 января 2019 года.

В промышленности долги перед работниками экономически активных предприятий в течение сентября увеличились на 16,9%, и на 1 октября 2019 года составили 519,2 млн грн, или 94,7% задолженности экономически активных предприятий всех видов деятельности. Из них 149,6 млн грн не выплачено работникам угольной промышленности, что в 1,7 раза больше, чем на 1 сентября, и в 1,9 раза больше, чем было на 1 января 2019 года.

Как отмечается, долги работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, в сентябре увеличились на 5,7%, составив на 1 октября 109,1 млн грн, что, по сравнению с 1 января 2019 года, больше в 1,5 раза.

Самой большой по-прежнему оставалась задолженность по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий машиностроения: на 1 октября 2019 года она составила 223,2 млн грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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