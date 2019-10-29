У Кучмы завили, что итоги работы ТГК открыли путь к «нормандской встрече»

Итоги работы ТКГ за последний период открыли путь к встрече в «нормандской формате» на высшем уровне, где, по мнению Леонида Кучмы, возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине. Об этом сегодня, 29 октября, на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Так, сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н. п. Золотое. В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н. п. Петровское – при 7-дневном соблюдении режима тишины», – написала она.

При этом она отметила, что за пределами этих участков ситуация безопасности остается напряженной. «Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО», – подчеркнула Олифер.

Также она отметила, что в гуманитарной подгруппе работа была сосредоточена на освобождении удерживаемых лиц.

По ее словам, стабильное водоснабжение жителей всего Донбасса стало главной темой работы подгруппы по социально-экономическим вопросам, в заседании которой также приняли участие представители МККК и ЮНИСЕФ. Учитывая начало отопительного сезона конструктивное решение этой проблемы является особенно важным.

«Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-российской границей», – резюмировала Олифер.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил подтвердили, что начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4.

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