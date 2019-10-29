Сотни миллионов евро: Кириленко представил проект возобновления полноценного водоснабжения Донецкой области

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко сегодня, 29 октября, на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе представил Комплексный проект возобновления системного водоснабжения, передает корреспондент «Донецких новостей».

По словам руководителя области, он включает несколько пулов суб-проектов, ранжированных по приоритетности.

Первым приоритетом является обеспечение резервного водоснабжения. «С 2015 года вследствие обстрелов водоводов без воды остались Марьинка и Красногоровка. Периодически ощущают дефицит воды жители Торецка и Мариуполя. Для надлежащего обеспечения водой более 670 тыс. жителей этих территорий необходима поражающая сумма в 91 млн. евро», – сказал он.

По его словам, второй пул обеспечения бесперебойного водоснабжения предусматривает ремонт и модернизацию канала «Северский Донец – Донбасс» и основных магистралей второго донецкого водовода Расчетная стоимость этого проекта – 104 млн. евро. Его реализация позволит уменьшить потери воды на 7 млн. куб. метров в год

Третий пул – обеспечение качества воды. «Критическая ситуация в шахтном хозяйстве области негативно влияет на качество подземных вод. На юге области мы планируем довести качество воды до надлежащего уровня при помощи технологии реверсивного электродиализа. На севере улучшение возможно путем уничтожения содержания железа в воде Стоимость этого проекта – 53, 4 млн. евро», – отметил он.

Четвертый пул – экологическая составляющая. «Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ проводится постепенная модернизация канализационных очистных сооружений за счет областного экологического фонда. В перечень суб-проекта на 12,5 млн евро включены стратегически важные объекты, которые требуют финансирования. Это позволит снизить выбросы загрязняющих веществ почти на 15 млн. куб метров в год», – сказал Кириленко.

Также он подчеркнул, что необходимы инвестиции в энергоснабжение компании. «Всем известно о критический ситуации с энергоснабжением компании, которая сложилась по объективным причинам, поэтому отдельным субпроектом компания рассматривает создание буфера энергонезависимости, путем внедрения возобновляемой энергетики. Производство своей энергии планируется путем установки солнечных и ветряных электростанций и маломощной гидроэлектростанции. К примеру, строительство на Павлопольском водохранилище 2 турбин мощностью 756 киловатт. Каждая из них позволит вырабатывать за год электроэнергии на 600 тыс. евро. Мы понимаем, что проект сложный и имеет признаки социально ориентированного инвестирования», – сказал он и поблагодарил международные организации которые помогали решать сейчас проблему водоснабжения.

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