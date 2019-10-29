Большой шаг вперед: Сайдик прокомментировал отведение сил в Золотом

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик назвал разведение сил в Золотом большим шагом вперед. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ, передает БЕЛТА.

«Стороны сегодня сделали большой шаг вперед», – подчеркнул Мартин Сайдик.

Спецпредставитель с удовлетворением отметил и существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. «Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться», – констатировал Мартин Сайдик.

Он в очередной раз призвал стороны, «осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

Напомним, сегодня в Минске состоялось очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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