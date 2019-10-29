Избил до смерти: Жителя Донетчины приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство своего 6-летнего сына

На Донетчине прокуратура обжалует слишком мягкий приговор жителю Николаевки (Волновахский р-н), который лишил жизни собственного 6-летнего ребенка. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Волновахской местной прокуратурой готовится апелляционная жалоба на приговор Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя Донецкой области, которым житель села Николаевка Волновахского района признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и приговорен к 8 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

Так, по данным прокуратуры, в июне 2013 года 27-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, оформил опекунство и забрал к себе жить 6-летнего сына, который после осуждения матери за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проживал вместе с бабушкой. Однако, жить в покое и любви в новой семье со второй женой отца и другими их детьми, мальчику было не суждено.

В августе 2013 года, после очередного избиения родным человеком, мальчик убежал к бабушке, но отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, догнал его и вернул домой. Там, ударив ребенка несколько раз руками по голове, разъяренный мужчина схватил веревку и нанес еще несколько ударов по телу мальчика. А когда тот вечером, несмотря на запрет, снова пытался бежать, мужчина повторил те же издевательства. Но даже будучи уже сильно избитым, ребенок не прекратила попытки вернуться к бабушке, и через несколько часов снова убежала, за что снова была жестоко наказан отцом.

На следующий день пьяный мужчина догнал сына уже на окраине села, в очередной раз сильно избил его веревкой и следующее утро оказалось для мальчика последним: в результате полученной черепно-мозговой травмы и гематомы головного мозга он умер в своей комнате.

«Считая приговор суда слишком мягким для мужчины, который лишил жизни собственного малолетнего ребенка, прокуратура настаивает на переквалификации правонарушения на п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, то есть на умышленном убийстве, и готова отстаивать свою обоснованную и принципиальную позицию в апелляционной инстанции», – сказано в сообщении прокуратуры.

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