Почти 280 млн. евро: Кириленко попросил у инвесторов деньги на строительство больницы

В Донецкой области в связи с боевыми действиями была разрушена целостная система оказания медицинской помощи и есть необходимость в строительстве новой областной многопрофильной больницы. Об этом сегодня, 29 октября, на инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Мы полностью утратили третий высокопрофильный уровень медицины. Сейчас отсутствует значительная часть узких направлений медицины, что не обеспечивает основные требования к охране здоровья, своевременность и доступность. Поэтому представляю нашу мечту – проект строительства областной многопрофильной больницы», – сказал он.

По словам руководителя области, под ее строительство уже отведен земельный участок площадью 18 га в Краматорске и подготовлен проект на стадии техническо-эксплуатационной докуменатации, идет дальнейшая разработка проекта.

«В составе проекта предусмотрено создание консультативно-диагностического подразделения мощностью 600 посещений за смену, стационарная помощь: 19 отделений на 600 коек. Предусмотрено функционирование высокоспециализированных отделений кардиохирургии, сосудистой хирургии, гематологии, проктологии, торакальной хирургии, урологии и политравмы. Штат больницы будет насчитывать более 1 тыс сотрудников, что является актуальным с точки зрения создания новых рабочих мест. Также предусматривается частичное обеспечение работников жильем. Предполагается, что радиус охвата будет составлять жителей северных и центральных районов области, а также мы думаем заботимся о наших близких соседях, которые также разрушены войной – это близкие районы Луганской области и Харьковской области», – пояснил Кириленко.

По его словам, общая стоимость этого проекта с учетом оснащения новейшим медицинским оборудованием составляет 277,6 млн. евро

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