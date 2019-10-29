В России заявили, что контактная группа согласовала дату разведения в Петровском

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала дату разведения сил в Петровском. Об этом заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

По его словам, сегодня в Минске согласовали дату разведения в Петровском.

«Я думаю, что таким образом работа контактной группы открывает, в случае успешного разведения сил и средств на этих двух участках, возможность встречи глав государств в "нормандском формате"», – добавил Грызлов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств.

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил подтвердили, что начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4.

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