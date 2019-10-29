На Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки «большого обмена» пленными, – Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик заявил о подготовке сторонами конфликта «большого обмена» удерживаемыми лицами. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, по завершении встречи Трехсторонней контактной группы в Миске, передает «Интерфакс-Украина».

«Гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Могу сказать, что это очень серьезная работа. Здесь (на заседаниях ТКГ, – ред.) мы хотим подготовить действительно большой обмен и поэтому надо работать по каждому лицу, чтобы определить его, можно сказать, будущую судьбу», – сказал Сайдик.

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