Мурал с изображением гвоздик: Каким увидел Краматорск художник из США (Фото)

В Краматорске появился четвертый мурал в рамках проекта «You are east». Его создал художник из США Эрик Бурке (Erik T Burke (Over Under)). Об этом сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.
Мурал под названием «Не стена, а дверь» расположен на стене многоэтажки по адресу ул. Марата, 3. «На мурале изображены гвоздики. Так увидел художник современный Краматорск», – рассказал Гетьман.
Как сообщалось ранее, в Краматорске художники продолжают работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». А также украинский художник Дима Фатум создает арт-инсталляцию.
Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Первый готовый мурал – работа итальянского художника Фабио Петани (Fabio Petani) под названием «Missae Ferrum» (Чугун и лотос). Второй – работа французского художника Алексиса Стефенса (Alexis Bust Stephens) под названием «Освободи свои эмоции». Третий – на экологическую тематику от испанского художника Давида Эстебана (David Esteban).
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