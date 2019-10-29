Пристайко назвал запасной вариант окончания войны на Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских договоренностей, Украина будет рассматривать возможность приглашения международной миссии для поддержания мира на Донбассе. Об этом он рассказал сегодня, 29 октября, в интервью ТСН.uа.

Пристайко отметил, что Украина еще не исчерпала еще всех возможностей в подготовке нормандского саммита и работает в таком формате.

«Последний раз, когда мы говорили о встрече, была определенная техническая невозможность со стороны РФ принять участие в согласованное время. Я знаю, что наши партнеры французские и немецкие предлагают новые даты. Мы не исключаем возможность», – сказал министр.

По словам главы МИД, Украина рассматривает и другие варианты решения конфликта на Востоке. В частности, как вариант, рассматривают приглашение международной миссии для поддержания мира на Донбассе.

«Давайте не будем забывать, что еще от 2015 года, позже 2016 года было подтверждено российской стороной, что остается опция приглашения миссии по поддержанию мира на Донбассе. Если мы выйдем на формат и поймем, что с Минском нам не удается завершить войну, тогда будем привлекать и такие форматы, как международная помощь», – отметил он.

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