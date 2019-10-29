Зеленский назвал цель разведения сил на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что разведение сил сторон в Золотом приближает проведение встречи лидеров государств «нормандского формата», но главным является не сама встреча, а обеспечение устойчивого режима прекращения огня на Донбассе. Об этом он заявил сегодня, 29 октября, после инвестиционного форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что "нормандский формат" очень сильно приблизили», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что главной целью любого разведения сил является уменьшение количества возможностей для обстрелов.

«Никто не гонится за "нормандским форматом" прямо завтра. "Нормандский формат" – это еще одна возможность. То есть это несколько таких шагов к тому, чтобы обеспечить реальный режим тишины, не на словах, а реальный», – отметил он.

Президент указал, что украинская сторона идет на разведение сил там, где это возможно. «Где не можем, опасно – там не разводим. Надо говорить о каких-то других шагах. Поэтому все по чуть-чуть», – сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Позднее эту информацию подтвердили в штабе ООС.

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