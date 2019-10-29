В Водяном обстрелом поврежден дом мирного жителя, – волонтер (Фото)

В прифронтовом селе Водяное под Мариуполем в результате обстрела был поврежден дом мирного жителя. Об этом сегодня, 29 октября, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Сегодня он с командой гуманитарного штаба посетил этот населенный пункт, куда привезли людям питьевую воду и хлеб.

«В ходе обстрела населенного пункта в ночь с 17 на 18 октября в результате разрыва снаряда в жилых массивах поселка повреждения получил дом мирного жителя. В доме было повреждено остекление, осколками посечена стена и кровля», – написал Каплин.

Волонтеры предоставили семье материалы для быстрых ремонтов (пленку, монтажную пену).

Напомним, в прифронтовом Водяном не осталось ни одного неповрежденного здания. Все разрушены и повреждены. Кроме материального ущерба, обстрелы незаконных вооруженных формирований несут прямую угрозу жизни и здоровью местным жителям.

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