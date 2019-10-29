ВСУ не оставили ни одного населенного пункта при разведении у Золотого, – штаб ООС

Основной целью разведения сил и средств у Золотого-4 (Луганская обл.) является создание безопасной зоны в два километра, чтобы обеспечить безопасность людей в случае открытия КПВВ «Золотое». Об этом сегодня, 29 октября, сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Александр Борщевский.

По его словам, никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.

«Все населенные пункты, где были географически, там и остаются, подразделения ВСУ не оставили ни одного населенного пункта», – сказал он.

При этом командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что процесс разведения войск реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. В 2016 году было подписано рамочное решение трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: это Золотое, Петровское и Станица Луганская.

«Сейчас, как известно, мероприятия по разведению завершены в Станице Луганской. Продолжается реализация мероприятий по разведению в н. п. Золотое», – сказал он.

Кравченко отдельно подчеркнул, что процесс разведения войск на отдельных участках линии боевого соприкосновения имеет целью прежде всего предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне, а также сохранить жизнь и здоровье военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«Вооруженные силы Украины готовы в случае каких-либо провокационных действий противника предоставить защиту гражданским людям», – сказал он .

Кравченко подчеркнул, что на этой территории «будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации».

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Позднее эту информацию подтвердили в штабе ООС.

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