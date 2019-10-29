Убыток уже полтора миллиарда: Коломойский банкротит «Центрэнерго»

Государственная компания «Центрэнерго» за январь-сентябрь 2019 года понесла убытки в размере 1,49 млрд грн против 489,5 млн грн прибыли за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил ExPro Electricity со ссылкой на портал госпредприятий, передает «Обозреватель».

Чистый доход предприятия за 9 месяцев 2019 года сократился на 4% до 10,9 млрд грн по сравнению с 9 месяцами 2018 года. Себестоимость реализованной продукции «Центрэнерго» за этот период составляет 11,42 млрд грн.

В прошлом году Фонд госимущества проводил конкурс по приватизации государственного пакета акций (78,3%) «Центрэнерго», однако конкурс был отменен.

Накануне замглава Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что «наведение порядка» в компании и вывод ее на приватизацию займет до двух лет.

Ранее издание «Экономическая правда» заявило об установлении контроля над «Центрэнерго» олигархом Игорем Коломойским.

По подсчетам «Бизнес Цензора» убытки, нанесенные продажей электроэнергии по заниженным ценам заводам Коломойского, составляют 690 млн грн за 4 месяца. В свою очередь глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявлял, что «Центрэнэрго» увеличило производство и только с ноября начнет продавать электроэнергию на биржевых сегментах рынка (по рыночной цене).

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