Ловушка РФ для Зеленского: Эксперты рассказали, как ее избежать

Украина согласилась на определенные шаги как предпосылку встречи в «нормандском формате», включая введение «формулы Штайнмайера» и разведением войск на определенных участках. В то же время Россия не пошла ни на какие уступки. Такое мнение высказала руководитель группы по изучению России Института исследования войны Наталья Бугаева, пишет «Голос Америки».

Бугаева указывает на признаки усиления контроля России над своими ставленниками, включая шаги по интеграции железных дорог, мероприятия, направленные на интеграцию банковской системы с Россией, демонстрацию силы во время военных учений на украинской границе.

«Несмотря на все уступки и шаги к миру со стороны Зеленского, не было уступок со стороны России. Напротив, давление растет. И я думаю, что Россия на самом деле в своей информационной кампании использует и распространяет точку зрения о том, что Украине нужны немедленные результаты в достижении мира внутри страны, а также то, что Европа и США махнули рукой на Зеленского и Украину», – считает она.

Неблагоприятной для прогресса мирного урегулирования ситуация в Вашингтоне. Потерей для американо-украинских отношений эксперты называют отставку бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера, взгляды и долгосрочные цели которого были известными.

Россия должна заплатить за неудачные переговоры с Украиной усилением санкций, утверждает старший исследователь Атлантического совета, в прошлом – высокопоставленный сотрудник Пентагона Марк Симаковской.

Симаковской указывает, что сама Москва не находится ни под каким давлением и пытается воспользоваться политизацией вопроса Украины в США, использовать в свою пользу ситуацию в ЕС, откуда поступают сигналы о готовности возобновить деловые отношения с Россией, и воспользоваться недостатком внимания к Украине из-за других вызовов для мировой политики, таких как Брекзит.

«Когда вы садитесь за стол переговоров с Москвой, сидите напротив Владимира Путина, нужна уверенность в том, что ваши партнеры максимально близки к вам и будут оставаться с вами до конца переговоров. В идеале Россия должна заплатить за неудачные переговоры с Украиной усилением санкций. Если она не пойдет на встречу украинцам, не будет делать уступок, то переговорщики в Минском и Нормандские форматах должны продемонстрировать Москве риски, связанные с соблюдением такой линии. Однако, это трудно представить», – говорит Симаковской.

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, украинское правительство форсирует переговорный процесс.

«Одним из факторов стала победа Зеленского на выборах. И хотя его предвыборная платформа была расплывчатой, она базировалась на достижении мира на востоке», – говорит Симаковской.

По его словам, на Зеленского давят с трех сторон. Внутри страны от него требуют за очень короткое время продемонстрировать прогресс, или хотя бы стремление достичь мира на востоке. Давление со стороны России, которая продолжает оккупацию Украины. И давление, из-за опасений относительно дальнейшего уменьшения поддержки союзников.

Эксперты указывают на опасности выбранной Киевом стратегии. «Одна из крупнейших, это согласие на внедрение "формулы Штайнмайера", поскольку она не содержит механизма обеспечения проведения выборов на Донбассе под украинским контролем», – говорит Бугаева.

«Риск, связанный с этим, заключается в том, что если выборы состоятся под влиянием России – прямым военным давлением, или в условиях абсолютного информационного контроля России на этих территориях – это будет означать легитимизацию их ставленников и определенное вмешательство. Если российские ставленники будут легитимизированы, пути назад не будет. Это необратимый процесс, который может открыть для России в долгосрочной перспективе возможность восстановить контроль над принятием решений в Украине», – говорит Бугаева.

Молли Мак`ю, руководитель фирмы стратегического консультирования Fianna Strategies, соглашается, что в текущей ситуации выборы могут стать ловушкой, потому что позволят России легитимизировать то, что они достигли военным путем. Однако бездействие Киева тоже несет определенные риски.

«Конфликт на востоке мешает Украине эффективно интегрироваться в западные институты. Это рычаг, которым Россия может пользоваться с внутриполитической целью. Оставить все как есть также может означать ухудшение ситуации в Украине, потому что в такой среде трудно развивать демократию, развивать более прозрачную экономику, бороться с коррупцией и уменьшать инфильтрацию со стороны России», – считает Мак`ю

Выбранную Киевом стратегию Симаковской считает рискованной еще и потому, что даже успех в переговорах может обернуться ухудшением ситуации.

«Если Россия будет считать, что проигрывает, она может разжечь ситуацию и еще больше ее усложнить для Зеленского», – пояснил он.

В той же время, предполагает он, не исключено, что Зеленский продвигает переговоры, чтобы успокоить своих сторонников, продемонстрировать стремление выполнить обещания.

«Но потом он выйдет из процесса, сказав, что не может вести переговоры с Москвой, не имея достаточной поддержки партнеров», – предполагает Симаковский.

Мак`ю советует президенту Зеленскому теперь, когда у него уже есть команда и четкое представление о ситуации, четко определить цели и донести их до своих партнеров, а также – дать знать, что будет, если Украина не получит поддержки.

«Он должен попросить поддержки для своей позиции и продолжение военной помощи. Он должен четко объяснить что нужно, чтобы изменить ситуацию с точки зрения результативности переговоров. Это бы особо помогло в США. Это дало бы Конгрессу и тем немногим, кто остался в администрации, кто может давить на Белый дом, этот лист бумаги, где написано, какие именно действия нужно поддержать. Так же и в Европе, потому что четкая позиция устранит неопределенность, при которой все хотят снова брать деньги у Москвы», – говорит Мак`ю.

Кроме определенных целей Симаковской советует также подготовить население к возможному провалу переговоров и длительного конфликта с Россией.

Россия намеренно пытаться маргинализировать гражданское общество внутри Украины, описать их в качестве радикальных элементов, говорит Наталья Бугаева

«Во-вторых, я думаю, что Украина может сделать больше, чтобы избежать некоторых более опасных сценариев, один из которых – усиление внутреннего напряжения внутри Украины. Это один из самых опасных сценариев, по нашим оценкам. Он заключается в том, что Россия намеренно пытаться маргинализировать гражданское общество внутри Украины, описать их в качестве радикальных элементов. Зеленский должен привлекать гражданское общество и избегать противостояния с ним. И я думаю, наконец, нужно исключить некоторые опасные варианты, такие как ловушка, которую представляет возможное развертывание миротворческих сил», – говорит она.

По ее словам, в своей политике Украине следует подчеркивать важность соблюдения санкционного режима против России

«Я думаю, что Россия умело манипулирует нарративом и меняет представление о своей роли как стороны конфликта на статус посредника в его решении. Риск, по крайней мере, смягчения санкций за этого растет. Хотя санкции не изменили планы Путина в корне, они несколько уменьшили готовность Кремля к агрессии. Без них путинский режим и его политика будет, как на стероидах. Россия сейчас усиливает влияние не только в Украине, но и в Молдове и Беларуси. Если санкции смягчатся, Россия сможет получить достижения в этих трех государствах, где находится основной театр ее действий, и это даст ей возможность действовать гораздо агрессивнее во всем мире», – пояснила она.

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