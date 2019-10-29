Перевезли около 2 млн пассажиров: Глава «Укрзализныци» рассказал о ж/д сообщении с Мариуполем

«Укрзализныця» с каждым годом расширяет железнодорожное сообщение с Мариуполем. Об этом сегодня, 29 октября, сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов в Мариуполе, передает пресс-служба общества.

По его словам, с начала года «Укрзализныця» перевезла около 700 тысяч пассажиров в Мариуполь и обратно. Это почти на 15 тыс. больше, чем за соответствующий период прошлого года и на 270 тыс. – чем в 2016 году. Железнодорожники рассчитывают, что после запуска очередного поезда в мариупольском направлении этот показатель будет расти.

Кравцов отметил, что после 2014 года железнодорожная логистика с востоком Украины претерпела существенные изменения, в том числе и с Мариуполем. «После оккупации части Украины остался лишь один участок, по которому мы можем отправлять поезда в Мариуполь. Он проходит через Запорожье, Камыш-Зарю, Волноваху и далее до Мариуполя. Сегодня по нему курсируют как пассажирские, так и грузовые поезда. Поэтому в течение последних нескольких лет мы приложили максимум усилий, чтобы его модернизировать и обеспечить максимальный пропуск поездов. И нам это удалось», – заявил руководителя компании.

На сегодня в Мариуполь уже курсирует 6 пар пассажирских поездов. «Мариуполь имеет прямое железнодорожное сообщение с Киевом, Львовом, Бахмутом, Харьковом и Одессой. Всего этими поездами с начала года мы перевезли около 2 млн пассажиров, и это не только Мариуполь, но и другие населенные пункты Донецкой области», – отметил Евгений Кравцов.

По информации пресс-службы, в направлении Мариуполя курсируют следующие поезда:

№ 09/10 Киев – Мариуполь (ежедневно);

№ 83/84 Киев – Мариуполь (ежедневно);

№ 103/104 Киев – Мариуполь (в дни повышенного пассажиропотока);

№ 69/70 Мариуполь – Львов (ежедневно);

№ 95/96 Бахмут, Харьков – Мариуполь (через день в Харьков, через день в Бахмут);

№ 141/142 Мариуполь – Одесса (ежедневно).

Напомним, 27 октября «Укрзализныця» запустила второй состав поезда № 9/10 «Киев – Мариуполь» из обновленных вагонов, чем сделала этот маршрут ежедневным.

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