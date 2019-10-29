В школу через линию разграничения: Для семьи из Старомарьевки купили дом на мирной земле (Фото)

Гуманитарная миссия «Пролиска» сегодня, 29 октября, помогла семье с тремя детьми из прифронтовой Старомарьевки (Донецкая обл.) переехать на мирную землю в поселок под Мариуполем, где им купили дом. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Ранее наша миссия при поддержке "UNHCR Ukraine – Агентство ООН по делам беженцев в Украине" купила дом в поселке Каличик под Мариуполем для семьи с тремя детьми из прифронтового села Старомарьевка, расположенного на линии разграничения сторон (за рекой Кальмиус, по которой здесь происходит линия разграничения)», – написал Каплин.

По его словам, трое детей из этой семьи были вынуждены на протяжении 5 лет ежедневно пересекать линию разграничения для того, чтобы посещать школу на подконтрольной Украине территории в селе Гранитное.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!