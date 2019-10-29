В ОБСЕ рассказали, как проходило разведение сил в Золотом (Видео)

Сегодня, 29 октября, вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала начало разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого. Об этом говорится в отчете Миссии.
Отмечается, что патрули СММ, размещенные на северном и южном краях этого участка видели, как Вооруженные силы Украины и незаконные вооруженные формирования запустили сигнальные ракеты, что свидетельствовало о готовности обеих сторон к разведению.
Затем наблюдатели видели, как военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены незаконных вооруженных формирований выходили за пределы участка разведения вместе со своим вооружением.
Миссия продолжит осуществлять мониторинг и верификацию разведения сил и средств.
Видео пресс-центра ООС
Напомним, сегодня в Минске состоялось очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что сегодня в Золотом началось разведение сил и средств. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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