Неустойчивая погода: Какой будет зима в Украине

В Украине зима 2019-2020 годов будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сегодня, 29 октября, передает «УНН».

По ее словам, зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. «Эти тенденции, которые у нас наблюдались в течение последних пяти лет, они и сохраняются. Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до –10 и даже –20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода», – сказала метеоролог.

Балабух уточнила, что изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурами выше 0 градусов зимой, но при этом количество дней с температурой –10 ... –20 не меняется – в зависимости от региона количество таких дней может быть 2-3 за сезон, тогда как будет преобладать в течение зимы температура от –5 до +5 градусов.

Также она отметила, что первые 9 месяцев текущего года уже показали, что год, включая зиму, будет теплее предыдущих.

При этом, метеоролог добавила, что причинами аномально теплой осени и зимы, которая приближается, является значительное прогревание океанов – в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря. «В океане накоплена очень большая тепловая энергия и она, как печка, которая будет подогревать атмосферу в течение зимы, и, наконец, эти теплые влажные воздушные массы будут приходить в Европу и в Украину, и будут способствовать тому, что температура воздуха в целом будет выше на 1-2 градуса, чем в начале этого века», – рассказала Вера Балабух.

Кроме того, на погоду в течение зимы будет влиять чрезвычайное прогревания полярных областей, аномалии температур в которых сейчас достигают 10-15 градусов. В связи с этим, арктические воздушные массы будут двигаться дальше на Юг и чаще приносить резкое похолодание, тогда как на Север, напротив, чаще будут распространяться теплые воздушные массы. «Это будет приводить к достаточно неустойчивой погоде», – подытожили специалист.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!