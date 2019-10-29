Новые правила начисления субсидий вступили в силу: В Мариуполе рассказали о нюансах (Видео)

В Украине вступили в силу новые правила начисления субсидий. Вскоре сообщения о предоставлении помощи начнут разносить по домам. Но некоторым гражданам все же советуют прийти в профильные управления самим.
Так, жительница Мариуполя Наталья Занес пришла в управление труда и социальной защиты (УТСЗН), чтобы узнать, пересчитают ли ей субсидию на зиму. Потому что внука забрали в армию. А соцработники требуют справку об этом. «Запрос делайте в воинскую часть, вот это внук прислал. Вот это я пришла сюда оформлять. Дадут, не дадут – не знаю», – говорит женщина.
А мариупольчанка Ольга Олдаковская пришла в УТСЗН, чтобы подать на субсидию заново. Прошлой зимой женщине в помощи оказали, летом тоже. «Потому что там, видимо, не было доходов невестки, она только вышла на работу с декрета. И мне отказали в субсидии. Где я только не ходила. Так она у меня и не приписана», – рассказала она.
По словам специалистов, разносить сообщение о том, начислено ли пособие, начнут с ноября. И некоторым украинцам советуют прийти в учреждения самим. «Тем гражданам, которые на фактически проживающих лиц подают, по договору аренды они переоформляют, переселенцы переоформляют субсидию. Кому было отказано летом, по причине того, что у них был долг», – объяснила специалист УТСЗН Мариупольского горсовета Диана Зеленина.
Субсидии лишают, если долг перевалил за 340 грн. Во внимание принимают все коммунальные, а не какую-то одну услугу. Но и тогда у семьи есть шанс восстановить помощь от государства – если подписать определенные документы с поставщиками газа или воды. «Договор на реструктуризацию, это человек может разбить свою задолженность и производить оплату равными частями на протяжении какого-то периода времени. При наличии договора назначается субсидия. Самое главное, чтобы выполнялись условия договора и производилась ежемесячная оплата», – сообщила начальник отдела реализации услуг и сбора доходов Мариупольского водоканала Татьяна Попова.
Долг будут мониторить ежемесячно. И могут прекратить выплату помощи даже посреди отопительного сезона.
Источник: ТК «Донбасс»
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