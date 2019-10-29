Мечтать и действовать: Психологи учат детей воплощать желания в жизнь (Видео)

В Киеве проводят мотивационные тренинги для воспитанников детских домов семейного типа (ДДСТ) и приемных семей. На них психологи учат детей воплощать мечты в жизнь. Занятия проводят в игре, которые никого не оставляют равнодушным.

На одном из тренингов заядлых мечтателей в зале было много. О своих невероятных желаниях дети говорили не стесняясь. Каждую озвученную мечту встречали аплодисментами.

Все присутствующие – воспитанники ДДСТ или приемных семей. Им удалось найти приемных родителей. А теперь повезет и в поисках собственного пути. «Я тут нахожусь, чтобы найти свою мечту и кем я хочу работать», – поделилась участница тренинга Дарина Яковлева-Чигрин.

Есть здесь и те, кто уже определился с планами на будущее. «Мне нравятся животные, я хочу быть ветеринаром», – говорит участница тренинга Карина Ходаковская.

Специальный тренинг – это своеобразная игра, во время которой мальчики и девочки учатся мечтать, планировать и действовать. «Мы собрались для того, чтобы поговорить о мечтах, откуда они берутся, как влияют на нашу жизнь. Я точно знаю что, если мы как общество, как взрослые будем вовремя приходить в жизни детей и помогать им, из них будут расти красивые взрослые», – рассказала психолог Надежда Кондратюк.

Дети получили новые знания и положительные эмоции, побуждающие к развитию. А дальнейшие изменения к лучшему уже зависят от них самих.

На память о встрече всем присутствующим подарили «Карты добрых дел». Это уникальный путеводитель по миру добрых поступков.

Такие встречи регулярно инициирует Фонд Рината Ахметова. Помощь детям – одно из важнейших направлений благотворительной миссии. «Важность данных мотивационных встреч заключается в том, что они дают детям, прежде лишенным родительского тепла, стимул поверить в себя и в свои силы. Особенно это важно для подростков, которые в ближайшее время вступят во взрослую жизнь», – сообщил Андрей Хворостянко, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова почти 10 лет помогает опекунам, приемным семьям и детским домам семейного типа. Благодаря программе «Сиротству – нет!» около 9,5 тысяч детей нашли своих родителей.

Источник: ТК «Донбасс»

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