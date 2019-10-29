Два города у моря: Мариуполь и Дортмунд обменялись творческой молодежью (Видео)

Ребята из городского лицея Мариуполя готовят в Дортмунде (Германия) театральное представление «Ромео и Джульетта». А немецкие школьники в Мариуполе интересуются индустриальным туризмом. Проект «Два города у моря» объединил творческую молодежь двух городов из разных стран.

Так, лицеист Николай Ивашкив – один из тех, кто побывал в Дортмундском театре. «На самом деле, мне очень понравилось, так как до этого у меня не было театрального опыта. И побывав в Германии, я, безусловно, получил для себя много нового. Мы пробовали играть Ромео, Тибальта и даже няню Джульетты», – рассказал Николай.

По словам режиссера народного театра «Театромания» Антона Тельбизова, эта постановка – уникальная. Чтобы представление максимально впечатлило зрителей, применяют современные цифровые технологии.

«Наши ребята из Германии приедут в апреле на генеральную репетицию здесь, и вернутся в Дортмунд. И в одно время мы начнем показывать спектакли. То есть, немецкие ребята, зрители увидят то, что происходит в Германии на сцене и онлайн увидят то, что происходит в Мариуполе», – пояснил режиссер.

В свою очередь из Германии в Мариуполь, также по обмену, приехали школьники, которые изучают туризм в индустриальном городе.

Один из них, Нихао – от Украины в восторге. «Это совсем по-другому, чем в Германии. Но здесь также очень красиво, и семья и культура, и еда, лицеи, школы и многое другое. Очень понравился пляж», – делится Нихао.

В мариупольских семьях дети гостили неделю. И за это время успели посмотреть много интересных уголков Донбасса.

«Наш большой проект называется "Два города у моря". У них Виттмунд – на Северном море, а у нас Мариуполь – на Азовском море. Поэтому так мы и сдружились. А результат этого проекту – это фильмы, которые они сделали о Мариуполе. Затем эти фильмы появятся в интернете на весь мир, о нашем Мариуполь, о туризме», – рассказал директор городского лицея Андрей Голютяк.

Источник: ТК «Сигма»

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