На Донетчине через КПВВ пытались провезти почти 3 тыс. монет образца СССР

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» пограничники пресекли попытку незаконно провезти через линию разграничения более 2,7 тыс. монет образца СССР. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" наряд от Краматорского пограничного отряда совместно с представителями Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил в двух случаях помешали незаконному перемещению через линию разграничения монет образца СССР в количестве 2 780 единиц и одежды на сумму 20 тыс. грн», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что товары были переданы представителям ГФС для принятия правового решения.

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