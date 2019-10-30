В «ДНР»: С КПП под Горловкой «скорая» увезла молодого мужчину

В «ДНР» на контрольно-пропускном пункте под Горловкой стало плохо молодому мужчине. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Как уверяют в «республике», 29 октября при пересечении КПП у мужчины 1992 года рождения резко ухудшилось самочувствие. Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего он был госпитализирован в лечебное учреждение г. Горловка.
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