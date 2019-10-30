Сайдик рассказал, что нужно для проведения амнистии на Донбассе

Есть один важный аспект для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, прописанный в Минских соглашениях, о котором мало говорят, и это – амнистия. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик.
«Амнистия означает уметь прощать друг друга», – отметил он.
«Есть многие высказывания против, есть разные аспекты, но амнистия – это одна из опор, самых главных компонентов Минских соглашений», – заявил Сайдик.
По его словам, амнистия неоднократно обсуждалась на переговорах в Минске, и это очень сложный вопрос. «Идея общепринята, и, конечно, нужно делать это в форме закона. Но прописать закон – это одно, воплощать его – это уже другое. Его воплощение возможно, если есть готовность населения прощать, и воля опять жить вместе и вместе смотреть на будущее», – сказал дипломат.
Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик также рассказал, что не верил в то, что придется вести столь долгие переговоры по Донбассу в Минске. Он подчеркнул, что Минские соглашения пока не помогли урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, но они все же работают, а введение миротворцев ООН пока нереальная перспектива, но есть варианты.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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