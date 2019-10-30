Около 320 авто и автобусы: В ОБСЕ сообщают о больших очередях на КПП «ДНР»

На КПП «ДНР» собираются большие очереди в сторону подконтрольной украинским властям территории. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном 29 октября.
Как сообщили в ОБСЕ, на дороге вблизи КПП «ДНР» в Еленовке члены патруля Миссии видели около 320 автомобилей и 10 автобусов, ожидавших в очереди на проезд в подконтрольные правительству районы, а также очередь из 10 автомобилей в противоположном направлении.
Очереди фиксировались и на марьинском направлении. «На блокпосте на автодороге H15 в населенном пункте Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) члены патруля Миссии видели около 250 автомобилей и 50 пешеходов, которые стояли в очереди в направлении подконтрольных правительству районов, а также не менее 100 автомобилей, 11 автобусов и 50 пешеходов в очереди в противоположном направлении», – говорится в отчете.
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