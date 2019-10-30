Местные жители поддерживают разведение сил в Петровском, – Сивохо

Местных жителей в прифронтовой зоне Донбасса беспокоят разные вопросы, но разведение сил и средств они поддерживают. Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо.

По его словам, в понедельник, 28 октября, он вместе с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком побывал в прифронтовой Николаевке (Донецкая обл.). «Это зона разведения – Петровское. Рядом. Туда будут отходить войска», – отметил он.

«Какие обычно вопросы задают: о земле, например, за которую люди до сих пор платят налог, хотя на ней уже 5 лет находятся минные поля или укрепления, а люди продолжают платить за нее налог; медицинские проблемы. Тем не менее, с каждой проблемой возвращалось все к тому, что большое количество людей, которые пришли пообщаться с премьером говорили: "Разводите уже войска, мы мира хотим"», – рассказал Сивохо.

«Войска отходят, остается полиция и силы быстрого реагирования рядом. Никто никого не бросит. Это наши граждане – не волнуйтесь», – заверил советник главы СНБО Украины.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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