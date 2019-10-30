Острый гастроэнтерит: В Мариуполе госпитализированы 16 студентов

В Мариуполе с острым гастроэнтеритом госпитализированы 16 студентов. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

«30 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение мариупольской больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтерит" госпитализированы 16 студентов Украинской академии лидерства», – говорится в сообщении.

В ГСЧС также отмечают, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!