В Золотом обстрелами повреждены жилые дома, – украинская сторона СЦКК (Фото)

Со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы обстрелы Золотого-4, повреждены жилые дома. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, 28 октября с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 со стороны НВФ в направлении населенного пункта Золотое-4 осуществлены обстрелы с применением стрелкового оружия.

29 октября мобильная группа украинской стороны СЦКК по факту обстрела жилых домов провела фотофиксацию.

Прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательная группа обнаружила, что частный дом по ул. Ореховой был поврежден стрелковым оружием калибром 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.

Кроме того, частный дом по ул. Довженко был поврежден от стрелкового оружия калибром 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлены 3 отверстия в кровле дома.

Пострадавших в результате обстрелов нет.

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