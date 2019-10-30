Что ждет убыточные шахты: Министр развития экономики назвал варианты

Для убыточных государственных угольных предприятий, как и для других предприятий, есть несколько вариантов развития событий. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
«Первый – продать. Второй – ликвидировать. Третий – трансформировать, чтобы оно стало прибыльным. Какой из этих вариантов применять – это зависит от ситуации на рынке», – сказал он.
«Если вы видите, что в будущем ситуация будет еще хуже, тогда это – ликвидация. Если вы видите, что у вас есть возможность переориентировать и трансформировать предприятие, чтобы оно стало прибыльным, это надо делать. Если вы видите, что есть кто-то лучше вас, кто это сделает, то нужно продать», – рассказал Милованов.
Министр уточнил, что в ситуации с государственными угольными шахтами также учитываются, в частности такие факторы, как создание рабочих мест и стратегическая важность.
«Например, у нас есть предприятие, которое изготавливает пули, оно не будет прибыльным никогда, потому что у нас нет рынка и столько пуль не покупают. Но нужно ли оно нам? Конечно, нужно. Должно ли оно быть государственным? Конечно, да, потому что это стратегическое предприятие», – заявил чиновник.
Министр развития экономики Украины добавил, что судьба государственных угольных шахт зависит от национальной стратегии развития энергетики.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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