«Еленовка – глухо»: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 октября

Сегодня утром, 30 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,7 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10000 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8800 человек и 1400 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8400 человек и 1480 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3700 человек и 830 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11850 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 35/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Николас: «5:01. Майорск в сторону Украины: пешеходов полная сетка, 5:30 (по местному времени, – ред.)».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Жека: «7:19. Приехал в 4 утра на "Каргилл" стою 15 до блоков по льготе, общая за мостом, льгота на мосту».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Jujik»: «4:59. Еленовка на выезд уже дальше магазина, льготы 20 авто»;

Oleg: «5:33. В Еленовке в Украину до 100 машин»;

«Jujik»: «5:56. В Еленовке с утра ***а. В сторону Мариуполя перед постом полиции стоят в 3 ряда, общая, льгота и ночники. На встречке стоят бусы перевозок в 2 ряда и автобусы. Движения не было. Общая уже почти на повороте, льгота около 40»;

«Jujik»: «6:01. Рассмотрел что за шлагбаумом полиции машины стоят в два ряда, поэтому еще не всех перевозок пустили – нет места заехать»;

«Jujik»: «7:49. Еленовка – глухо, движение раз в 40 минут на 2 машины».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Олеся: «7:10. В Гнутово, в Мариуполь стали 8:09 (по местному времени, – ред.) на знаке "Куликово"»;

Игорь: «8:39. Гнутово в Донецк никого».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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