«Еленовка – глухо»: Ситуация в пунктах пропуска утром 30 октября

Сегодня утром, 30 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 42,7 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10000 человек и 1180 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8800 человек и 1400 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8400 человек и 1480 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3700 человек и 830 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11850 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 260 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 35/60;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 25/50;
- КПВВ «Гнутово» – 10/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Николас: «5:01. Майорск в сторону Украины: пешеходов полная сетка, 5:30 (по местному времени, – ред.)».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Жека: «7:19. Приехал в 4 утра на "Каргилл" стою 15 до блоков по льготе, общая за мостом, льгота на мосту».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Jujik»: «4:59. Еленовка на выезд уже дальше магазина, льготы 20 авто»;
- Oleg: «5:33. В Еленовке в Украину до 100 машин»;
- «Jujik»: «5:56. В Еленовке с утра ***а. В сторону Мариуполя перед постом полиции стоят в 3 ряда, общая, льгота и ночники. На встречке стоят бусы перевозок в 2 ряда и автобусы. Движения не было. Общая уже почти на повороте, льгота около 40»;
- «Jujik»: «6:01. Рассмотрел что за шлагбаумом полиции машины стоят в два ряда, поэтому еще не всех перевозок пустили – нет места заехать»;
- «Jujik»: «7:49. Еленовка – глухо, движение раз в 40 минут на 2 машины».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Олеся: «7:10. В Гнутово, в Мариуполь стали 8:09 (по местному времени, – ред.) на знаке "Куликово"»;
- Игорь: «8:39. Гнутово в Донецк никого».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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