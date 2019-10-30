Молчание россиян и украинские анекдоты: Особенности переговоров в Минске

Российская делегация на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) создавала напряженную атмосферу, но сейчас ситуация улучшилась. Об этом рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

«Когда я ездила еще в качестве эксперта [гуманитарной подгруппы] и главой нашей делегации была Ирина Геращенко, я тогда с удивлением замечала, что российская делегация вообще сохраняет молчание – просто молчит. Честно говоря, меня это волновало. Когда говорит модератор, когда говорят представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", говорит Ирина Геращенко, говорит представитель СБУ, но молчит при этом РФ», – отметила она.

«Это немного напрягало и делало более эмоциональными эти переговоры», – продолжила Лутковская.

По ее словам, для того, чтобы разрядить обстановку на переговорах в гуманитарной подгруппе ТКГ, она начала рассказывать анекдоты. «И я поняла, что меня слышат, потому что они (россияне, – прим. ред.) начали смеяться. Для меня это был первый шаг к пониманию, что это все же живые люди, которые не просто приходят, но еще и слушают о том, что происходит за столом. Это просто прекрасно, но при этом меня не понимает наш модератор, потому что он – немецкоговорящий, и ему не всегда могли перевести украинский анекдот. Тем не менее, россияне были потихоньку втянуты в переговоры, сейчас, по крайней мере, они уже говорят», – рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

Напомним, второй президент Украины Леонид Кучма снова назначен представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Из состава ТКГ вышли представители Украины – Евгений Марчук и Ирина Геращенко. За гуманитарные вопросы в ТКГ в Минске вместо Ирины Геращенко теперь отвечает экс-омбудсмен Украины Валерия Лутковская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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