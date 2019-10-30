В домах рушатся кровли: Неподконтрольная Макеевка сотрясается от подземных толчков (Фото)

Подземные толчки неизвестного происхождения больше полугода беспокоят жителей поселка Объединенный в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.). От них мебель в квартирах ходит ходуном, а в стенах появились трещины. Амплитуда колебаний с каждым месяцем становится сильнее. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

По словам местных жителей, толчки начались в апреле, но раньше удары были слабее, и мебель с посудой стояли на своих местах. Толчки проявляются не в одно и то же время, а хаотично – и утром, и ночью.

Эти неизвестные сильные подземные толчки уже вызвали последствия: в одном из многоквартирных домов рухнуло перекрытие, оголив кровлю здания. Тогда никто не пострадал.

В соседнем двухэтажном доме также обрушилась кровля. В еще одном доме по соседству в одной из квартир по всем комнатам пошли трещины: сначала были небольшие, а потом расползлись, как паутина.

Жительница поселка Анна ведет подсчет: по ее данным, за две недели было 11 толчков, в то время как весной макеевчане ощущали колебания раз в неделю.

Разобраться с природой явления взялась специальная группа, в состав которой вошли ученые, сотрудники шахты и представители городской «администрации». Пока что ответа на вопрос, почему поселок сотрясается от мощных толчков – нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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