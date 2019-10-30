Отбился от стаи: На Донетчине спасали лебедя (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) бойцы ГСЧС 29 октября спасли лебедя, который запутался в камышах. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в Службу спасения «101» от жителей города поступила информация о том, что в реке Казенный Торец у берега в камышах запутался лебедь.

«Бойцы 16-го Государственного пожарно-спасательного отряда на лодке подплыли к лебедю. Оказалось, что птица травмировала лапку и отбилась от стаи. Спасатели достали птицу и передали его жительнице города, которая изъявила желание самостоятельно транспортировать лебедя в Региональный ландшафтный парк города Краматорск», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

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