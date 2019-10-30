На Донетчине 10-месячный малыш получил серьезную травму

В Краматорске у 10-месячного ребенка, которого с температурой доставили в лечебное учреждение, медики диагностировали перелом височной кости. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба полиции города.

«Из Детского территориального медицинского объединения города Краматорск в полицию поступило сообщение о том, что у 10-месячного ребенка при обследовании обнаружен перелом височной кости. Однако обстоятельства получения ребенком телесных повреждений неизвестны», – сообщили в пресс-службе.

Правоохранителями по данному факту открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство». Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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