Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса и потерянный стаж: Что может измениться

В новом законопроекте правозащитники предлагают снизить финансовую нагрузку для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса в вопросе оплаты социальных взносов за потерянный стаж. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«Некоторые пенсионеры достигли пенсионного возраста во время оккупации. Некоторый период они не выплачивали все свои социальные взносы. На данный момент, если они придут [за оформлением пенсии], им скажут: Извините, вы не имеете права на пенсию, хоть вы уже пенсионного возраста. Если этот человек захочет получать свою полную пенсию, он может оплатить неоплаченные социальные взносы», – отмечает она.

«На данный момент это предусмотрено для всех граждан, однако идет с умножением коэффициента на 2. То есть все эти социальные взносы умножаются на 2, и когда ты их оплачиваешь в Пенсионный фонд, ты можешь получить свою пенсию. Для граждан оккупированных территорий, поскольку это не по их вине происходило, они смогут оплатить все социальные взносы без умножения на коэффициент, и получить свою полную, а не минимальную какую-то пенсию, ту, которую они заслужили», – пояснила Одинцова.

Эксперт добавила, что таким образом граждане Украины, живущие на неподконтрольном Донбассе, среди которых много шахтеров, госслужащих и работников промышленных предприятий, смогут законно получить свои заработанные пенсии, выполнив все свои финансовые обязательства перед государством.

Как сообщалось ранее, правозащитники доработали законопроект о выплатах долгов по пенсиям жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса, в котором, в частности, разработан механизм погашения задолженности.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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