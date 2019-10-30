Двое детей в реанимации: На Донетчине 4 человека отравились угарным газом

В Константиновке (Донецкая обл.) в результате отравления угарным газом пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 29 октября в ГСЧС поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в одной из квартир на ул. Торецкой в Константиновке.

«В результате отравления угарным газом были госпитализированы 4 человека. Двое взрослых госпитализированы в терапевтическое отделение Константиновской районной больницы в состоянии средней тяжести и 2 детей госпитализированы в реанимационное отделение Константиновской районной больницы», – сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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