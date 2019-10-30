Нужен мир на наших условиях: Зеленский об окончании войны на Донбассе

Украине нужен мир на Донбассе и возвращение всех неподконтрольных территорий, в том числе и аннексированного Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, выступая на Форуме единства в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Война на востоке Украины и аннексия Крыма вследствие российской агрессии – это самые большие вызовы, которые выпали в судьбе нашего государства в XXI столетии, но цель этого форума – не обсуждение оборонных стратегий и стратегий безопасности», – сказал он.

По его словам, на сегодняшнем мероприятии не будут обсуждаться очевидные вещи, среди которых боеспособность украинской армии. «Я неоднократно говорил, что закончить войну и вернуть все украинские территории мы сможем единственным путем – это дипломатия и санкционное давление. Нам нужен мир на наших условиях. Для этого у Украины должна быть сильная позиция, которая возможна в случае сохранения санкций», – заявил Зеленский.

«Именно поэтому сегодня такими важными являются Минский процесс и встреча в Нормандском формате, которая должна состояться. Мы должны решать все вопросы не в телефонных разговорах, а глядя друг другу в глаза, чтобы прекратить войну и вернуть наши, украинские, территории. Пока этого не произошло, нужно строить богатую и успешную Украину», – добавил президент.

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