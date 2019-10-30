Всех называют «сепарами»: Зеленский раскритиковал отношение к жителям Донбасса

Украинские власти намерены изменить информационную политику в отношении жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, выступая на Форуме единства в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что государство должно сделать уже сейчас, не потеряв самое главное – сознание наших граждан, живущих на оккупированных территориях? Кроме дипломатии, нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма. Эти политики не существуют одна без другой», – сказал он.

«Нет никакого смысла рассказывать, как хорошо в Украине, если это не совпадает с реальностью за границами КПВВ. И любые улучшения не важны, если наши граждане банально о них не узнают, а значит – не смогут ими воспользоваться», – продолжил Зеленский.

По его словам, если гуманитарная политика – это задача государства, то информационная – это общий вызов и общая ответственность украинских властей, СМИ и каждого пользователя социальных сетей.

«Сегодня Крым вообще отсутствует в крупных масс-медиа. Он исчез из информационной повестки СМИ. Упоминания о людях, живущих на неподконтрольном Донбассе, так или иначе связаны только с войной, что ставит на них негативное клеймо, а наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым "ЛНР" и "ДНР", без исключения всех, всех называют "сепарами"», – заявил президент Украины.

«В официальной риторике уже стало нормой говорить "жители временно оккупированных территорий", и все меньше, упоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Все меньше и меньше. Это неправильно. Мы не должны об этом забывать, они не должны об этом забывать», – подчеркнул Зеленский.

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