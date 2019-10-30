Глава СММ ОБСЕ прокомментировал начало разведения сил и средств в районе Золотого

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик приветствовал начало разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого (Луганская обл.). Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.
«29 октября дополнительные патрули СММ в районе Золотого с применением стационарных камер наблюдения и беспилотных летательных аппаратов зафиксировали, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили сигнальные ракеты, что свидетельствовало о готовности обеих сторон к разведению, после чего военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований выходили за пределы участка разведения вместе со своим вооружением», – отметили в пресс-службе СММ ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
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