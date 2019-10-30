На Донетчине развернули пункты обогрева и раздачи горячей пищи

В Донецкой области развернуты пункты обогрева. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По информации Управления социальной защиты населения области, с целью предотвращения переохлаждения и гибели граждан в осенне-зимний период, в области развернуто 247 пунктов обогрева. Кроме того, функционируют 40 банков одежды и 16 пунктов раздачи горячей пищи.

С целью выявления граждан, нуждающихся в помощи, в области организованы 47 бригад социального патрулирования.

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