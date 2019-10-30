Опубликована схема разведения сил и средств в районе Золотого (Карта)

Участок разведения сил и средств в районе Золотого обозначен на карте. Схему на запрос «Новостей Донбасса» представили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Схема разведения сил и средств у Золотого:

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 29 октября в Золотом (Луганская обл.) началось разведение сил и средств, а после этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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