Для достижения мира на Донбассе нужно пройти три этапа, – Зеленский

Для окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе нужно пройти три «неотъемлемых и последовательных» этапа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, выступая на Форуме единства в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня наше информационное поле заминировано. Кроме фейков и манипуляций, встречаются гнев, агрессия, риторика иногда переполнена ненавистью. На мой взгляд, всему нашему обществу следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно, рассудительно, без лишних эмоций и без лишних лозунгов», – сказал он.

По его словам, международный опыт вооруженных конфликтов доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и восстановлению мира нужно пройти три главных этапа – «неотъемлемых и последовательных».

«Первый этап – это завершение горячей стадии [войны] и прекращение огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Мы этого очень хотим. Это очень нужный, важный, но на самом деле – это только первый шаг», – заявил Зеленский.

«Второй неотъемлемый этап – это примирение: примирение людей и поиск консенсуса… Все это очень сложный и очень чувствительный, "нейрохирургический" процесс. Это как держать спичку у открытой канистры с бензином: одно опрометчивое движение, одно неправильное заявление могут все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта. Именно поэтому в этих вопросах очень важна роль медиа и роль риторики, которую эти медиа применяют», – продолжил президент Украины.

Третьим этапом установления мира на Донбассе глава государства назвал реинтеграцию – «не на бумаге, а реальную».

«Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а даже произошло частичное примирение, но не произошло главного – возвращения территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает ли такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос – риторический», – считает Зеленский.

«Все эти этапы нам придется пройти вместе – государству, обществу и каждому гражданину Украины», – подчеркнул президент.

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