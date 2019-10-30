Украинские военные показали литовским дипломатам разрушения в Широкино (Фото)

Литовские дипломаты ознакомились с ситуацией с безопасностью в районе операции Объединенных сил. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Мариуполе группа дипломатов во главе с министром иностранных дел Литовской республики Линасом Линкявичюсом провела встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и представителями военного командования.

Во время брифинга украинские военные сообщили гостям о текущей ситуации с безопасностью на Приазовье, об обстрелах гражданских объектов вдоль линии разграничения и шагах, предпринимаемых всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

В рамках визита литовские дипломаты посетили военнослужащих одной из частей, которые держат оборону на Приазовье, а также осмотрели разрушения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в поселке Широкино.

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