На Лугащине водитель оставил без света более 600 потребителей

В Кременском районе Лугащины водитель легкового авто снес две опоры линии электропередач и оставил без электричества 625 потребителей. Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения («ЛЭО»).

«28 октября в с. Новоникольское водитель автотранспорта сбил две опоры линии ВЛ-10 кВ. Из-за дорожно-транспортного происшествия были обесточены 625 потребителей этого населенного пункта. Благодаря слаженным действиям энергетиков удалось оперативно ликвидировали аварийную ситуацию и быстро восстановить свет. Причиненный ущерб подсчитывается», – сообщили в пресс-службе.

В ЛЭО также добавили, что это уже второй случай за месяц, когда неосторожное вождение автотранспорта добавляет хлопот энергетикам предприятия и неудобств абонентам «ЛЭО».

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