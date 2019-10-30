Стратегия реинтеграции Донбасса: Названы основные составляющие

В Мариуполе сегодня, 30 октября, будут представлены основные составляющие государственной стратегии реинтеграции Донбасса и Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, выступая на Форуме единства в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На данный момент – это наше видение, которое подлежит широкому обсуждению и дискуссии, ради его улучшения. Чтобы все сработало, и кейс по установлению мира был успешным, стратегия государства должна включать 4 обязательные составляющие», – отметил он.

«Первая составляющая – прозрачность и публичность. Государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно найти правильные пути вместе с общественностью, инициировать масштабный национальный диалог», – продолжил Зеленский.

По его словам, вторая составляющая стратегии реинтеграции Донбасса – это консенсус. «Украинскому обществу нужно договориться между собой. Это очень важно, потому что сегодня в середине страны существуют абсолютно разные видения возвращения Донбасса и Крыма. Большинство уверены, что они должны вернуться в Украину. Да, но как именно? Тут общество разделено», – отметил президент.

«По данным социологии, около 21% считают, что нужно продолжение боевых действий до победы, 20% – за экономическую и территориальную блокаду, 22% уверены, что нужно начать переговоры об особом статусе ОРДЛО* в составе Украины, а 26% украинцам тяжело вообще ответить на этот вопрос. При этом 80% хотят прекращения огня. Единого решения, которое удовлетворит всех, я уверен, никогда не будет. Но мы должны найти вариант, который поддержит абсолютное большинство», – заявил Зеленский.

Третьей составляющей стратегии реинтеграции он назвал реализм: «Ошибочно думать, что мы быстро и с легкостью вернем Крым военным путем. Следует осознать, что уже завтра на оккупированных территориях Донбасса все люди не заговорят сразу на украинском языке. Мы не должны тешить себя всеми этими иллюзиями, надеяться, что все это произойдет по мановению волшебной палочки. Мы должны быть реалистами и не бояться правды, какой бы она горькой иногда не была. И наш подход к реинтеграции Донбасса и Крыма должен быть взвешенным и, самое главное, прагматичным».

«Четвертая составляющая – это имплементация: способность государства воплощать стратегии в жизнь, реальные шаги и реальные результаты», – подчеркнул президент Украины.

Как сообщалось ранее, глава государства также заявил, что для окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе нужно пройти три «неотъемлемых и последовательных» этапа.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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