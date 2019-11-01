В Донецке рассказали, как поставить авто на «республиканский» учет (Фото)

Пользователь соцсетей Артем Рыбин и его жена Татьяна в неподконтрольном украинским властям Донецке поставили на местный «республиканский» учет в «МРЭО» автомобиль. Супруги рассказали, сколько времени и денег заняла процедура.

Рыбины приехали в Донецк к родственникам. Они объяснили, что для внутреннего перемещения люди с донецкой пропиской должны ставить машины на учет в «республиканском МРЭО». «Иначе у вас просто заберут авто на штрафстоянку, пока вы не оформите. Номера цеплять, если вы живете не в Донецке, не обязательно. Главное, чтоб они у вас были, а машина была зарегистрирована», – сказала Татьяна Рыбина.

Рассказала она и о процессе регистрации. «Приезжаете, становитесь во 2-3-й ряд, занимаете удобное место, и идете в окошечко на 1-м этаже. Там оформляете заявление. С этим заявлением, с документами, подходите к машине и ждете, пока придет эксперт и осмотрит вашу машину», – сообщила Рыбина.

После осмотра, по ее словам, нужно пойти в «банк» и оплатить квитанции. Оплата квитанций супругам обошлась чуть больше, чем 2,2 тыс. руб. (859 грн по местному курсу на 1.11.2019). «Потом, после оплаты, нужно сделать ксерокопию квитанции транспортного налога, техпаспорта, и со всеми документами и ксерокопиями идете сдаете заявление на 2-м этаже», – сообщила женщина.

Далее, по словам женщины, примерно через 10 минут им вынесли новые номера и новый «техпаспорт».

Как рассказали супруги, на всю процедуру они потратили примерно 1 час 20 мин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: