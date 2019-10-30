На Донетчине изъяли около 60 кг конопли (Фото)

В Константиновке (Донецкая обл.) оперативники изъяли около 60 кг конопли. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что работникам уголовного розыска поступила информация о том, что 42-летний житель города хранит дома наркотические вещества.

Во время обыска полицейские обнаружили большое количество наркосодержащих растений. По предварительной информации общий вес изъятого каннабиса составляет около 60 кг.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

«Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта". По результатам проведения экспертизы изъятого будет определена окончательная правовая квалификация преступления», – отметили в пресс-службе.

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