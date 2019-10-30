Не на плакатах: Зеленский высказался о единстве в Украине

Украина станет по-настоящему единой, если ее граждан объединят главные жизненные ценности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, выступая на Форуме единства в Мариуполе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы можем принять хоть десять стратегий национального единства, но без реальных действий мы никогда ни одной из них не достигнем. Единство – главная тема сегодняшнего форума. Сейчас оно жизненно необходимо и для сохранения страны, и для общего решения других вызовов. Уверен, что сейчас для сохранения национального единства являются важными не только язык и наше историческое прошлое», – сказал он.

«Объединяющим фактором для построения новой сильной Украины должны стать ценности. Ценности – это самое главное. Ценности, которые объединят нас ради общего будущего», – продолжил Зеленский.

Президент Украины также перечислил, какие ценности он имеет ввиду:

ценности свободы и демократии;

ценности гражданского общества и правового государства;

ценности достойной жизни;

ценности добра, толерантности, образованности и порядочности;

уважение к закону и частной собственности.

«И самая главная ценность, которую мы теряем, это – уважение к друг другу», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что ценности помогут сделать Украину по-настоящему единой – «не на плакатах, а именно в сердце».

Как сообщалось ранее, глава государства также заявил, что для окончания войны и достижения стабильного мира на Донбассе нужно пройти три «неотъемлемых и последовательных» этапа. Президент Украины также заявил, что в Мариуполе представят государственную стратегию реинтеграции Донбасса и Крыма и назвал ее основные составляющие.

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